Центр поддержки бизнеса открылся в Ингушетии

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МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства открылся в Назрани (Ингушетия), бизнесмены смогут получить здесь бесплатные консультации экспертов, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.
"В Назрани открылся центр поддержки предпринимательства. На его базе предприниматели бесплатно могут получить консультации опытных экспертов по бизнес-планированию, оптимизации налогообложения, ведению бухгалтерии, правовому обеспечению деятельности и другим вопросам. Создание центра станет условием для повышения правовой и финансовой грамотности предпринимателей, что особенно важно на ранних стадиях развития бизнеса ", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что до конца года в центре проведут ряд семинаров и обучающих программ по нескольким темам, среди которых обучение участию в государственных закупках. "Кроме того, планируется провести до восьми тренингов по обучающим программам Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - отметили в пресс-службе.
В дальнейшем власти хотят расширить спектр услуг, чтобы центр стал единой площадкой, объединяющей все организации, которые поддерживают предпринимателей.