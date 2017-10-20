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Центр поддержки бизнеса открылся в Ингушетии

В стране Северный Кавказ
20 октября, 17:04 UTC+3 МАГАС МАГАС 20, октября. /ТАСС

В центре предприниматели могут получить бесплатные консультации по бизнес-планированию, оптимизации налогообложения и другим аспектам ведения бизнеса

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МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства открылся в Назрани (Ингушетия), бизнесмены смогут получить здесь бесплатные консультации экспертов, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"В Назрани открылся центр поддержки предпринимательства. На его базе предприниматели бесплатно могут получить консультации опытных экспертов по бизнес-планированию, оптимизации налогообложения, ведению бухгалтерии, правовому обеспечению деятельности и другим вопросам. Создание центра станет условием для повышения правовой и финансовой грамотности предпринимателей, что особенно важно на ранних стадиях развития бизнеса ", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что до конца года в центре проведут ряд семинаров и обучающих программ по нескольким темам, среди которых обучение участию в государственных закупках. "Кроме того, планируется провести до восьми тренингов по обучающим программам Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - отметили в пресс-службе.

В дальнейшем власти хотят расширить спектр услуг, чтобы центр стал единой площадкой, объединяющей все организации, которые поддерживают предпринимателей.

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