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Предприниматели на Ставрополье опробовали новый формат игры "Что? Где? Когда?"

В стране Северный Кавказ
20 октября, 17:10 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

В игре приняли участие свыше 200 бизнесменов и представителей органов власти региона

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СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Интеллектуальная игра "Предприниматель Ставрополья" прошла в Ставрополе. Бизнесмены играли по новой схеме, которую опробуют в ближайшем будущем участники игры "Что? Где? Когда?", сообщил на мероприятии обладатель "Хрустальной совы" Алексей Блинов.

"Суперфинал игры прошел по новому формату игры "Что? Где? Когда", который будет показан по телевидению 19 ноября. За круглым столом будут играть вместе две команды, они будут отстаивать интересы знатоков. Здесь команды отстаивали интересы предпринимательства Ставрополья", - сказал он.

На первом этапе команды вместе выполняли предложенные задания. Четыре лучших сборных вышли в финал, победитель этого сражения стал участником суперфинала. Вместе с победителем игры прошлого года эта команда отвечала на вопросы ведущего.

"Когда участники играют вместе, то они объединяются, становятся сплоченными. Они могут здесь познакомиться и в дальнейшем сотрудничать в деловом плане. Интерес к игре есть, мы ожидали, что участвовать будут около 15 команд, а в итоге набрали 28 команд", - рассказала ТАСС первый заместитель директора краевого Фонда поддержки предпринимательства Наталья Селегененко.

Участниками игры стали более 200 предпринимателей Ставропольского края, представляющие различные сферы бизнеса, а также представители органов власти.

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