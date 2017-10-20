Столетие комсомола будут отмечать в Кабардино-Балкарии в течение года

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года будет отмечать столетие Коммунистического союза молодежи - комсомола. Даты утверждены в плане мероприятий, который был принят в пятницу на первом заседании оргкомитета празднования юбилея, передает корреспондент ТАСС.

"Все мероприятия, которые мы будем проводить, нацелены на то, чтобы мы открывали новые добрые страницы для тех, кто не знает и не видел, что такое комсомол. Нужно понимать: все, что мы делаем, мы делаем с мыслями о том, что без памяти настоящего нет", - сказала на заседании зампред республиканского правительства, глава минобрнауки региона Нина Емузова.

Предполагается, что мероприятия будут профинансированы на грантовые средства. "Многие комсомольцы - успешные бизнесмены, предприниматели, и они могли бы оказать какое- то содействие", - считает Емузова.

В планах утвержденных оргкомитетом мероприятий - проведение научно-практической конференции об истории комсомола, встречи с молодежью, конкурсы творческих работ, авторы которых должны рассказать о комсомольском и пионерском прошлом своих родителей. Историю комсомольского движения Кабардино-Балкарии планируют описать в специальном издании. В плане также проведение выставок, субботников, различных благотворительных акций.

Первый секретарь комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения КПРФ Борис Паштов прокомментировал ТАСС предстоящее празднование, отметив, что комсомольская организация, по его мнению, является одним из лучших образцов исторического наследия России.

"Президент России Владимир Путин на "Валдае" (международный дискуссионный клуб "Валдай" - прим. ТАСС) очень по-доброму отозвался о советском периоде России. И это значит, что наступило время, когда страна уже может оглянуться на тот период и объективно заключить: было очень много такого, чем мы по праву должны гордиться. Нужно отдать должное и нашей республике, и ее руководству: у нас никогда не делили историю на черное и белое, всегда с уважением относясь ко всем ее этапам. Тем более что малым народам Великая Октябрьская социалистическая революция дала очень много, практически все", - считает Паштов.