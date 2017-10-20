Глава Северной Осетии поздравил паратхэквондистов, победивших на чемпионате мира в Лондоне

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил осетинских паратхэквондистов, ставших победителями чемпионата мира, который прошел в Лондоне в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Ваши победы особо дороги жителям нашей республики и всей России. Мы гордимся мастерством, целеустремленностью, самоотдачей и твердостью характера, проявленными вами. Очередной триумф подтверждает неизменно высокий уровень осетинского паратхэквондо, служит примером для подрастающего поколения. Вы еще раз подтвердили, что являетесь сильнейшими в мировом спорте", - сказал глава республики.

Победное выступление в Лондоне принесло спортсмену из Северной Осетии Спартаку Газзаеву звание четырехкратного чемпиона мира, а Сакинат Магомедова стала двукратной чемпионкой мира. У Георгия Купеева - самое высокое достижение в спортивной карьере: бронза мирового первенства.