Глава Северной Осетии поздравил паратхэквондистов, победивших на чемпионате мира в Лондоне

Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:58
Автомобильные пробки в Москве достигли восьми балловОбщество 20 октября, 18:29
Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на товарищеский матч с командой РоссииСпорт 20 октября, 18:21
РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октябряЭкономика и бизнес 20 октября, 18:20
Шойгу подарил икону белградскому храму Святого СаввыОбщество 20 октября, 18:13
"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком ФерстаппеномСпорт 20 октября, 18:11
Глава Татарстана посетит СШАНовости партнеров 20 октября, 18:06
Боснийский теннисист Джумхур вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:04
Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заиканияОбщество 20 октября, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил осетинских паратхэквондистов, ставших победителями чемпионата мира, который прошел в Лондоне в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Ваши победы особо дороги жителям нашей республики и всей России. Мы гордимся мастерством, целеустремленностью, самоотдачей и твердостью характера, проявленными вами. Очередной триумф подтверждает неизменно высокий уровень осетинского паратхэквондо, служит примером для подрастающего поколения. Вы еще раз подтвердили, что являетесь сильнейшими в мировом спорте", - сказал глава республики.
Победное выступление в Лондоне принесло спортсмену из Северной Осетии Спартаку Газзаеву звание четырехкратного чемпиона мира, а Сакинат Магомедова стала двукратной чемпионкой мира. У Георгия Купеева - самое высокое достижение в спортивной карьере: бронза мирового первенства.