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Глава Северной Осетии поздравил паратхэквондистов, победивших на чемпионате мира в Лондоне

В стране Северный Кавказ
20 октября, 17:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, октября. /ТАСС

Победа спортсменов служит примером для подрастающего поколения, сказал Вячеслав Битаров

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил осетинских паратхэквондистов, ставших победителями чемпионата мира, который прошел в Лондоне в четверг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Ваши победы особо дороги жителям нашей республики и всей России. Мы гордимся мастерством, целеустремленностью, самоотдачей и твердостью характера, проявленными вами. Очередной триумф подтверждает неизменно высокий уровень осетинского паратхэквондо, служит примером для подрастающего поколения. Вы еще раз подтвердили, что являетесь сильнейшими в мировом спорте", - сказал глава республики.

Победное выступление в Лондоне принесло спортсмену из Северной Осетии Спартаку Газзаеву звание четырехкратного чемпиона мира, а Сакинат Магомедова стала двукратной чемпионкой мира. У Георгия Купеева - самое высокое достижение в спортивной карьере: бронза мирового первенства.

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