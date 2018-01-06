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В 2018 году в Дагестане планируют создать семеноводческий центр

В стране Северный Кавказ
6 января, 14:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, января. /ТАСС

На создание центра власти республики планируют направить 6,5 млн рублей

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МАХАЧКАЛА, 6 января. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют направить в 2018 году 6,5 млн рублей на создание семеноводческого центра для обеспечения республики посевным материалом, сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия региона Керимхан Абасов.

"Впервые в 2018 году в бюджете Республики Дагестан на научно-технические цели предусмотрены средства в сумме 6,5 млн рублей на финансирование мероприятий по организации системы семеноводства в республике. Мы планируем на базе одного из хозяйств республики под тесным научным сопровождением Дагестанского НИИ сельского хозяйства им. Ф. Г. Кисриева создать семеноводческий центр", - сообщил Абасов.

Он добавил, что семеноводческий центр обеспечит до 50% потребностей сельхозтоваропроизводителей республики по зерновым культурам.

По данным регионального Минсельхоза, в 2017 году в Дагестане собрали 400 тыс. тонн зерна (в весе после доработки), это на 17% выше показателей 2016 года.

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