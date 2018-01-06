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Мэрия Железноводска рассчитывает привлечь в 2018 году 4 млрд рублей инвестиций

В стране Северный Кавказ
6 января, 14:50 UTC+3 ЖЕЛЕЗНОВОДСК ЖЕЛЕЗНОВОДСК 6, января. /ТАСС

Как сообщил глава города Евгений Моисеев, сейчас для потенциальных инвесторов подготовлено более десятка проектов на общую сумму 6 млрд рублей

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ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 6 января. /ТАСС/. Власти Железноводска планируют привлечь в 2018 году около 4 млрд рублей инвестиций, примерно столько же было привлечено в 2017 году, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В нынешнем году город привлек порядка 4 млрд рублей инвестиций. В планах на 2018 год мы рассчитываем сохранять эту планку. Основные потоки идут по направлениям развития курорта, строительства новых здравниц, инфраструктуры", - сказал он.

По словам Моисеева, сейчас в муниципальном инвестиционном портфеле более десятка проектов на общую сумму 6 млрд рублей, подготовленных для потенциальных инвесторов. "Наши специалисты плотно работают с потенциальными инвесторами. Железноводск - это объективно перспективная для инвестиций и благоприятная для развития лечебно-оздоровительного туризма территория", - считает он.

Сейчас в Железноводске продолжается создание эко-курорта "Машук Аква-терм" сметной стоимостью более 500 млн рублей, а также создание спортивно-оздоровительной зоны отдыха "Каррас" в поселке Иноземцево стоимостью 900 млн рублей. Также идет строительство жилого микрорайона - многоквартирных жилых домов малоэтажной застройки "Вишневый сад" в поселке Иноземцево стоимостью 530 млн рублей.

В сентябре 2017 года на полях Российско-азербайджанского форума компания "Санаторий источник Железноводск" подписала соглашение с инвестором о строительстве санаторно-курортного комплекса на 400 мест стоимостью 2 млрд рублей.

"Это будет самая крупная инвестиция в новейшей истории города и позволит создать почти 400 новых рабочих мест", - сказал Моисеев.

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