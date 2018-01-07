Объем средств дорожного фонда Черкесска в 2018 году увеличится на 4,6%

ЧЕРКЕССК, 7 января. /ТАСС/. Около 137 млн рублей направят в 2018 году на ремонт и содержание Черкесска, что на 4,6% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в финансовом управлении мэрии города.

"В 2018 году объем средств дорожного фонда Черкесска запланирован в сумме 136,6 млн рублей, рост к уровню прошлого года составит 4,6%. Средства предусмотрены на содержание городских дорог, включая ямочный ремонт, противогололедную обработку, капитальный ремонт тротуаров", - сказал собеседник агентства.

Вдвое планируется увеличить финансирование работ по устройству щебеночных дорог: на эти цели запланировано 8 млн рублей.

По данным пресс-службы мэрии Черкесска, в 2017 году был проведен капитальный ремонт более 12 км городских дорог.