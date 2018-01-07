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Более тысячи человек трудоустроил дагестанский центр занятости "Успех" в 2017 году

В стране Северный Кавказ
7 января, 13:10 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, января. /ТАСС

Всего в центр занятости молодежи обратились 2845 соискателей

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МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане за 2017 год трудоустроил более 1 тыс. человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы центра Апай Ханарсланова.

"Центром трудоустроено за год 1035 человек, в базе центра находятся 1709 вакансий. Всего обратились в центр занятости молодежи за этот период 2845 соискателей", - сказала она.

Также центр занятости занимается возрождением молодежных трудовых отрядов на территории Дагестана. С начала 2017 года "Успех" отправил на строительные работы в Ленинградскую область более 100 студентов разных колледжей и молодежь, проживающую в горных районах республики.

По словам Ханарслановой, с каждым соискателем ведется индивидуальная работа.

В 2017 году для трудоустройства молодежи центр организовал пять ярмарок вакансий, которые посетили 574 человека, из них трудоустроено 188 человек. Также были проведены экскурсии для 3500 детей, школьников и студентов. Кроме того, для популяризации рабочих профессий центр помог организовать региональные чемпионаты WorldSkills и Abilimpics.

Как ранее сообщил ТАСС руководитель "Успеха" Шамиль Магомедов, к весне 2018 года центр планирует разработать и ввести программу по организации постоянной практики на предприятиях для студентов третьих-четвертых курсов.

По его словам, уже есть заинтересованные предприятия, готовые внедрять у себя данную программу. Студенты во время практики будут получать меньшую заработную плату, чем основные работники, но таким образом они смогут получить опыт и в будущем трудоустроиться на желаемую должность.

Кроме трудоустройства молодежи в центре занятости в Дагестане проводят биржи труда для студентов и профориентацию школьников. Специалисты центра и Российского союза сельской молодежи рассказывают школьникам про аграрные вузы и ссузы республики, где ребята могут получить профессию механика, агронома, зоотехника, ветеринара и оставаться на селе, развивая территории.

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