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Глава Ингушетии поручил восстановить православные часовни в республики

В стране Северный Кавказ
7 января, 21:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 7, января. /ТАСС

Поручение Юнус-Бек Евкуров дал по итогам общения с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже

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МАГАС, 7 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в праздник Рождества Христова дал поручение восстановить православные часовни в республике. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба главы региона.

"Евкуров поручил Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики представить документацию к проектам по восстановлению православных часовен в Малгобеке, Карабулаке и в селе Троицкое", - говорится в сообщении. Документация по восстановлению часовен, которую глава республики запросил у руководителя министерства, должна быть предоставлена в течение месяца.

Поручение глава субъекта дал по итогам общения с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже - единственного действующего на территории Ингушетии храма. После праздничного рождественского богослужения Евкуров поговорил с прихожанами и выслушал их пожелания.

Глава Ингушетии поздравил прихожан с праздником Рождества и подчеркнул, что в республике всегда было межконфессиональное и межрелигиозное согласие.

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