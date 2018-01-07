Глава Ингушетии поручил восстановить православные часовни в республики

МАГАС, 7 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в праздник Рождества Христова дал поручение восстановить православные часовни в республике. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба главы региона.

"Евкуров поручил Министерству по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики представить документацию к проектам по восстановлению православных часовен в Малгобеке, Карабулаке и в селе Троицкое", - говорится в сообщении. Документация по восстановлению часовен, которую глава республики запросил у руководителя министерства, должна быть предоставлена в течение месяца.

Поручение глава субъекта дал по итогам общения с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунже - единственного действующего на территории Ингушетии храма. После праздничного рождественского богослужения Евкуров поговорил с прихожанами и выслушал их пожелания.

Глава Ингушетии поздравил прихожан с праздником Рождества и подчеркнул, что в республике всегда было межконфессиональное и межрелигиозное согласие.