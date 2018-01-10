Школьники Северной Осетии впервые за 20 лет начнут изучать астрономию

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Уроки астрономии в школах Северной Осетии введут впервые с 1998 года с начала второго полугодия - 15 января, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минобразования республики.

"Школьникам республики перестали преподавать астрономию с 1998 года, и вот с начала года у нас возобновились уроки. Закуплены учебники, а 55 учителей физики прошли курсы повышения квалификации. Для этого специально из Москвы была приглашена представитель корпорации "Российский учебник", завредакцией физики Центра физико-математического образования Ирина Власова", - отметили в пресс-службе.

Уроки астрономии ввели пока для 10-классников в 18 школах республики - как во Владикавказе, так и в районах.

Возвращение астрономии в школы - одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу она заявила 21 сентября 2016 года.

Позже стало известно, что школьный предмет "Астрономия" официально будет закреплен в федеральном государственном образовательном стандарте, включая учебный план.