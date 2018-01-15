На территории заброшенных предприятий Ингушетии могут появиться технопарки

МАГАС, 15 января. /ТАСС/. Ингушетия проработает вопрос создания новых технопарков на территории заброшенных заводов и предприятий, соответствующее поручение глава региона Юнус-Бек Евкуров дал Минэкономразвития республики.

"Есть много заброшенных предприятий, где нужно создавать технопарки. По линии Минэкономики РФ есть формы поддержки, для того чтобы привести в соответствие, нам нужно изучить опыт других регионов, в частности, Ставропольского края, Татарстана", - сказал Евкуров в понедельник в Магасе на конференции, посвященной экономическим проблемам республики.

Евкуров поручил министру экономики региона Умалату Торшхоеву выявить все заброшенные предприятия в Ингушетии и проработать возможность создания на их территории технопарков.

Ранее сообщалось, что есть проекты создания в Ингушетии двух технопарков. В частности, проект светодиодного завода "Технопарк "Сердало" в Малгобекском районе, который начнет производить технологическую пасту. Предприятие было построено в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Ингушетии с 2010 по 2016 годы", официальное открытие завода состоялось 14 апреля 2017 года, планировалось, что массовое производство будет запущено в начале 2018 года.

Кроме того, в Магасе будет построен технопарк в сфере высоких технологий для разработки и создания программного обеспечения. В пятиэтажном здании IT-парка будут располагаться НИИ, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, общая площадь здания составит почти 11 тыс. кв. м, технопарк позволит создать более 500 новых рабочих мест, сроки реализации проекта не уточнялись.