Дагестанских школьников будут обучать изготовлению старинного тулупа

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Народные умельцы из Шамильского района Дагестана начнут обучать школьников республики мастерству изготовления старинного тулупа из овечьей шерсти (местное название - тимух), проект будет реализован на средства гранта в 2018 году, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Выходец из села Телетль Омар Джамалдинов планирует обучать школьников изготовлению старинного тулупа. В Шамильском районе, где распространен этот овчинный тулуп, всего два мастера могут пошить его, но их возраст уже перешел за шестой десяток. Оба они живут в селе Телетль и готовы передать опыт молодому поколению", - говорится в сообщении.

Для детей будут организованы обучающие уроки и мастер-классы в школах, планируется создание видеокурсов для распространения в интернете, возможны также дистанционные курсы для жителей других регионов.

Джамалдинов с проектом "Этностиль как пример развития и возрождения культурных традиций" стал победителем Всероссийского конкурса грантов, ему выделили финансовую поддержку в размере 300 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе министерства.

Тимух - овчинный тулуп до пят - является элементом народного костюма горцев Дагестана, его особенностью является то, что руки остаются внутри одежды. Используют тулуп чаще всего в холодное время года.