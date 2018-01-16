Родители 99% школьников Северной Осетии выбрали осетинский язык для предмета "Родной язык"

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Почти все родители в Северной Осетии выбрали своим детям осетинский язык для изучения в школе по предмету "Родной язык", сообщила министр образования и науки республики Ирина Азимова.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Рособрнадзором проверить соблюдение прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе стране.

"К счастью, вопрос изучения осетинского языка не вызывает тревогу, потому что абсолютное большинство, где-то 99%, родителей выбрали изучение осетинского языка как родного", - сказала Азимова, отметив, что эти данные были выявлены в ходе проведенного опроса.

Азимова рассказала, что среди детей, которые хотят изучать в школе осетинский язык по предмету "Родной язык", были школьники разных национальностей, не только осетины. По ее словам, они разговаривают на осетинском языке и понимают осетинскую речь наравне с детьми осетинской национальности. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, осетины составляют около 65% населения Северной Осетии.

Азимова также отметила, что в ближайшее время в школах планируется открыть отдельные классы с изучением предметов на осетинском языке на примере Аланской гимназии. "Доказано, что ребенок лучше осваивает материал на том языке, на котором думает", - пояснила министр.

Ранее сообщалось, что для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.