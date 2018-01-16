Ансамбль "Вайнах" на двухвековой юбилей Грозного подарит зрителям новые постановки

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Чеченский ансамбль танца "Вайнах" подготовит новые номера об истории Грозного к 200-летию города, которое будет праздноваться 5 октября 2018 года. Об этом во вторник ТАСС сообщила директор коллектива Зарета Осмаева.

"В этом году будет широкомасштабное празднование 200-летия Грозного, мы будем принимать участие. <…> Поставим танцы об истории города, потому что нам наш город очень дорог, у него было много событий и радостных, и грустных. Мы хотим сделать запоминающуюся программу, с красивыми костюмами и музыкальным оформлением", - сказала Осмаева.

Она отметила, что новую концертную программу коллектив подготовит и к 2019 году. "Следующий год у нас юбилейный, 80 лет коллективу "Вайнах". Мы будем много работать над новыми постановками, дадим возможность сделать свои номера нашим молодым хореографам", - пояснила руководитель коллектива.

Осмаева добавила, что в связи с подготовкой к юбилейным событиям, ансамбль "очень осторожно планирует свои гастроли". "Сейчас есть договоренность о выступлениях в Уфе, Самаре, Волгограде", - уточнила собеседница агентства.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал творческий путь самый знаменитый танцор республики - Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 78 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность, во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.

Грозный основан в 1818 году, сейчас это один из крупных городов Северного Кавказа, с населением около 300 тыс. человек. Празднование 200-летия основания Грозного состоится 5 октября 2018 года, на это выделено более 271 млн рублей, в том числе 258 млн - из федерального бюджета. Запланировано около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.