Девять детсадов стоимостью 1,4 млрд рублей построят в Ингушетии в 2018 году

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Девять объектов дошкольного образования стоимостью около 1,4 млрд рублей будут построены в 2018 году в Ингушетии, сообщается в среду на сайте Минстроя республики.

"Новые объекты образования построят в таких сельских поселениях, как Кантышево, Новый Редант, Сурхахи, Верхние и Средние Ачалуки, Сагопши, Гамурзиево, Зязиков-Юрт и Троицкая. Контрактная стоимость объектов свыше 1 млрд 420 млн рублей", - говорится в сообщении. По проекту новые детские сады представляют собой трехэтажные здания на 220 мест.

И. о. руководителя Минстроя Рашид Цуров взял на личный контроль выполнение всех этапов строительства в установленные сроки.

Возведение объектов реализуется в рамках ФЦП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", а также в рамках использования межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ.

В октябре прошлого года сообщалось, что в планы региона на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. Тогда в Минобрнауки Ингушетии уточняли, что в течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом отмечалось, что в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.