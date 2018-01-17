Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять детсадов стоимостью 1,4 млрд рублей построят в Ингушетии в 2018 году

В стране Северный Кавказ
17 января, 14:34 UTC+3 МАГАС МАГАС 17, января. /ТАСС

Строительство объектов проходит в рамках ФЦП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Девять объектов дошкольного образования стоимостью около 1,4 млрд рублей будут построены в 2018 году в Ингушетии, сообщается в среду на сайте Минстроя республики.

"Новые объекты образования построят в таких сельских поселениях, как Кантышево, Новый Редант, Сурхахи, Верхние и Средние Ачалуки, Сагопши, Гамурзиево, Зязиков-Юрт и Троицкая. Контрактная стоимость объектов свыше 1 млрд 420 млн рублей", - говорится в сообщении. По проекту новые детские сады представляют собой трехэтажные здания на 220 мест.

И. о. руководителя Минстроя Рашид Цуров взял на личный контроль выполнение всех этапов строительства в установленные сроки.

Возведение объектов реализуется в рамках ФЦП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", а также в рамках использования межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ.

В октябре прошлого года сообщалось, что в планы региона на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. Тогда в Минобрнауки Ингушетии уточняли, что в течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом отмечалось, что в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
3
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
4
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама