Систему удаленного консультирования гистологических препаратов создадут в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 января. /ТАСС/. Систему удаленного консультирования гистологических препаратов ведущими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга планируют создать в Чечне для улучшения онкологической службы. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Именно гистология является финальным этапом постановки диагноза, последним уточняющим методом, иногда вообще снимающим страшную формулировку "рак". Вот почему так важно, чтобы исследование было точным. Для повышения точности исследований мы планируем создание системы удаленного консультирования гистологических препаратов (срез ткани толщиной 2-4 микрона) ведущими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Сделано это будет на базе республиканского онкодиспансера", - сказал министр.

Для улучшения оказываемой в Чеченской Республике помощи в области онкологии в 2018 году также создадут Центр ядерной медицины с позитронной эмиссионной томографией (ПЭТ- центр). В нем будут проводиться диагностика и контроль эффективности лечения целого ряда онкологических заболеваний методами ядерной медицины.