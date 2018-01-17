Более 380 тыс. нарушений помогли зафиксировать видеокамеры на дорогах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Системы видеофиксации выявили 387 тыс. нарушений на дорогах Ставрополья в 2017 году, это почти половина всех нарушений, зафиксированных в регионе. Об этом сообщил в среду журналистам начальник краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов. По его словам, установка комплексов фото- и видеофиксации снижает аварийность на трассах.

"В 2017 году с помощью системы видеофиксации вынесено 387 тыс. постановлений об административных нарушениях, при этом сумма наложенных штрафов составила 229 млн рублей. В общей сложности в регионе было пресечено более 840 тыс. нарушений правил дорожного движения", - сказал он.

В 2017 году в регионе работали 96 передвижных и стационарных систем видеофиксации. Как сообщал ТАСС, до августа 2018 года на Ставрополье установят еще 75 стационарных комплексов. Большинство из них будут выявлять нарушение скоростного режима, шесть - проезд на красный сигнал светофора и заезд за стоп-линию.

"Те места, где установлены камеры, высвободятся, и мы сможем направить инспекторов на другие наиболее проблемные участки, контроль будет более четким и адресным. Практика других субъектов, даже республик СКФО, в которых уже около трех лет работают эти системы - ежегодное поэтапное снижение количества нарушений, в среднем на 15%, мы также ждем положительных результатов", - пояснил Сафонов.

Новые 75 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений появятся на наиболее аварийных участках дорог в Ставрополе, Минеральных Водах, вблизи Пятигорска, а также на федеральных и региональных трассах Ставрополья.