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Автопарк станции скорой помощи КЧР планируют полностью обновить за три года

В стране Северный Кавказ
19 января, 15:41 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, января. /ТАСС

Сейчас в автопарке станции скорой помощи региона есть 110 автомобилей

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ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в течение ближайших трех лет планируют обновить практически весь автопарк станций скорой помощи региона, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

"За последние два года республика получила 26 новых автомобилей скорой помощи, заменена пятая часть всего нашего автопарка. Если все так будет складываться и дальше, то за три года полностью обновим его. Раньше новые машины были получены по программе модернизации здравоохранения, а также руководство КЧР и Черкесска оказывало в этом помощь", - сказал Шаманов.

По его словам, на сегодня автопарк станций скорой помощи КЧР насчитывает 110 автомобилей.

Ранее сообщалось, что материально-техническая база медицинских учреждений Карачаево-Черкесии за последние пять лет обновлена более чем на 40%. В частности, проведена реконструкция многих учреждений, в том числе республиканской клинической больницы, регионального перинатального центра, закуплено большое количество современного медоборудования.

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