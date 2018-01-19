Автопарк станции скорой помощи КЧР планируют полностью обновить за три года

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в течение ближайших трех лет планируют обновить практически весь автопарк станций скорой помощи региона, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

"За последние два года республика получила 26 новых автомобилей скорой помощи, заменена пятая часть всего нашего автопарка. Если все так будет складываться и дальше, то за три года полностью обновим его. Раньше новые машины были получены по программе модернизации здравоохранения, а также руководство КЧР и Черкесска оказывало в этом помощь", - сказал Шаманов.

По его словам, на сегодня автопарк станций скорой помощи КЧР насчитывает 110 автомобилей.

Ранее сообщалось, что материально-техническая база медицинских учреждений Карачаево-Черкесии за последние пять лет обновлена более чем на 40%. В частности, проведена реконструкция многих учреждений, в том числе республиканской клинической больницы, регионального перинатального центра, закуплено большое количество современного медоборудования.