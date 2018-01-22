Объем производства аквакультуры в Дагестане увеличился почти в два раза

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Объем производства товарной аквакультуры в Дагестане увеличился до 3,5 тыс. тонн в 2017 году. В ведомстве отмечают, что это рекордные показатели за последние 27 лет, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики.

"С момента передачи Министерству полномочий по осуществлению государственной политики в указанной сфере (с апреля 2016 года) наблюдается устойчивая динамика активного роста основных показателей отрасли. Так, за указанный период удалось увеличить объем производства товарной аквакультуры более чем в два раза, за 2017 год - 3545 тонн, что является рекордным показателем за последние 27 лет", - говорится в сообщении министерства.

За этот же период времени показатель вылова рыбы в республике составил 153% - 7042 тонн, это лучший результат с 2007 года.

"Росту показателей отрасли способствовало эффективное использование рыбохозяйственного потенциала республики, в том числе путем обводнения и последующего введения в оборот заброшенных прудовых площадей, использования водохранилищ гидрогенерирующих объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, власти республики уверены, что Дагестан может на 100% обеспечивать себя собственной рыбой.

Для этого в регионе есть все условия - идет работа по восстановлению биоресурсов Каспия, реализуются новые проекты по развитию аквакультуры, а на Широкольском рыбокомбинате в Тарумовском районе единственное на Северном Кавказе маточное белужье стадо вскоре даст первое потомство.

Продукцию предприятия хорошо знают не только в Дагестане - рыбу покупает Москва и весь Юг России, а посадочный материал, полученный на Широкольском комбинате, используют во многих республиках Северного Кавказа. В 2016 году республиканское правительство приняло специальную программу развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана до 2020 года.

По данным Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства, в 2017 году выдано 137 разрешений на добычу водных биоресурсов, всего в регионе добывают около 30 видов рыб.