Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приставы в КЧР в 2017 году взыскали задолженности по налогам более чем на 400 млн руб.

В стране Северный Кавказ
24 января, 16:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 24, января. /ТАСС

Сообщается, что основными неплательщиками налогов в регионе являются физлица

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Судебные приставы Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2017 году взыскали и вернули в бюджеты всех уровней свыше 412 млн рублей задолженностей по налогам, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, сообщила в среду ТАСС представитель регионального управления ФССП Лаура Кипкеева.

"В прошлом году окончено около 6,5 тыс. исполнительных производств данной категории на общую сумму более 357,9 млн рублей, по незавершенным производствам частично взыскано 54,1 млн. Объем средств, взысканных по налоговым платежам, увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза и составил 412,1 млн рублей", - сказала Кипкеева, подчеркнув, что основными неплательщиками налогов в регионе являются физлица.

По данным регионального управления ФССП, в 2017 году в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам в республике произведено 395 арестов имущества должников на общую сумму более 18,9 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама