Приставы в КЧР в 2017 году взыскали задолженности по налогам более чем на 400 млн руб.

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Судебные приставы Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2017 году взыскали и вернули в бюджеты всех уровней свыше 412 млн рублей задолженностей по налогам, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, сообщила в среду ТАСС представитель регионального управления ФССП Лаура Кипкеева.

"В прошлом году окончено около 6,5 тыс. исполнительных производств данной категории на общую сумму более 357,9 млн рублей, по незавершенным производствам частично взыскано 54,1 млн. Объем средств, взысканных по налоговым платежам, увеличился по сравнению с 2016 годом в 1,8 раза и составил 412,1 млн рублей", - сказала Кипкеева, подчеркнув, что основными неплательщиками налогов в регионе являются физлица.

По данным регионального управления ФССП, в 2017 году в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по налоговым платежам в республике произведено 395 арестов имущества должников на общую сумму более 18,9 млн рублей.