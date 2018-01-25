Власти Кабардино-Балкарии намерены трудоустроить более 1,2 тыс. инвалидов в 2018 году

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Более 1,2 тысячи инвалидов необходимо трудоустроить в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2018 года, сообщил в четверг министр труда, занятости и соцзащиты республики Альберт Тюбеев, выступая на пленарном заседании парламента региона.

"В КБР 25,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, которые могут работать. Из них порядка 5,5 тыс. человек работают..., удельный вес числа работающих 22,5% (от общего числа инвалидов - прим. ТАСС). В 2018 году по целевым индикаторам мы должны довести количество работающих инвалидов до 23%, порядка 1,2 тыс. человек должны трудоустроить", - сказал Тюбеев.

Парламент рассмотрел в первом чтении закон КБР о квотировании рабочих мест для инвалидов и несовершеннолетних. Ожидается, что это поможет обеспечить большее количество мест для таких категорий граждан. "Законопроект предполагает увеличение квоты для приема на работу инвалидов до максимальных размеров, установленных статьей 21 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ". Работодатели, численность работников которых составляет 35 человек и не более 100, должны предоставить инвалидам не 2%, а 3% рабочих мест от средней численности работников, свыше 100 человек - с 3% до 4% от средней численности работников", - отметил Тюбеев, представляя документ.

В новом варианте закона закреплено положение о том, что отказ в предоставлении работы инвалиду и несовершеннолетнему должен быть мотивирован и выдан человеку в письменном виде. Законопроект одобрен Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссией по регулированию трудовых отношений. Документ принят депутатами в первом чтении.