Господдержку на открытие своего дела в 2017 году в Карачаево-Черкесии получили 42 инвалида

ЧЕРКЕССК, 28 января. /ТАСС/. Более 40 жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) с ограниченными возможностями здоровья открыли в 2017 году свое дело при финансовой поддержке регионального управления государственной службы занятости населения - это на 14 человек больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в ведомстве.

"В прошлом году в нашей республике на открытие небольшого дела выплаты в размере 59,8 тыс. рублей получили 42 инвалида, в 2016 году - 28 граждан этой категории. В 2017 году удалось помочь большему количеству людей за счет того, что из республиканского бюджета было выделено дополнительно 5 млн рублей на создание специально оборудованных мест для жителей с ограниченными возможностями здоровья и для оказания им помощи в открытии собственного дела", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что чаще всего жители республики, участвующие в программе занятости, открывают свое дело в сфере торговли и оказания услуг, занимаются разведением крупного рогатого скота и пчеловодством.