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В моногородах Дагестана создадут более 5,5 тыс. рабочих мест к концу 2020 года

В стране Северный Кавказ
30 января, 16:26 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 30, января. /ТАСС

К концу 2020 года планируется привлечь более 19 млрд рублей инвестиций в основной капитал

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МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. новых рабочих мест будет создано в моногородах Каспийск и Дагестанские огни к концу 2020 года, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве экономики и территориального развития республики.

"Разработана и утверждена программа комплексного развития моногородов республики на 2018-2020 годы, к концу 2020 года будет создано более 5,5 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что к концу 2020 года будет привлечено более 19 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Общий объем финансирования составляет более 1,3 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета - более 1,1 млрд рублей.

В паспорт программы включены мероприятия, реализуемые в рамках госпрограмм, республиканской инвестиционной программы на 2018 год, а также приоритетных программ и проектов развития в моногородах Каспийск и Дагестанские Огни.

В программе предусмотрены мероприятия по развитию здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, благоустройству городской среды, малого и среднего предпринимательства, завершению строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в моногород Каспийск до 2020 года планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций благодаря поддержке Фонда развития моногородов.

Средства направят на проекты создания индустриально-строительного комплекса "Каспийск" и технического перевооружения и расширения заготовительного производства ОАО "Завод им. Гаджиева".

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