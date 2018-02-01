Пилотный проект электронной системы оплаты в детсадах запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект электронной системы оплаты родительского сбора в детских садах запустили в Левашинском районе Дагестана, сообщил ТАСС в четверг глава района Шамиль Дабишев.

"Сегодня в детском саде "Солнышко" в селе Леваши Левашинского района мы запустили пилотный проект по внедрению системы оплаты родительского сбора через платежный терминал "Эквайринг", который находится на обслуживании левашинского отделения Сбербанка. Наш район является первым в республике, где в учреждениях дошкольного образования запустили данную электронную систему оплаты", - сказал Дабишев.

По его словам, новая система "позволит оперативно и максимально удобно для родителей вносить необходимую оплату". "Также это обеспечит прозрачность поступающих платежей, ведение учета и отчетности, исключив коррупционное составляющее. В дальнейшем планируем совместно со Сбербанком перевести все учреждения дошкольного образования района на систему электронных платежей", - добавил собеседник агентства.

Дабишев также отметил, что "наличие электронных систем платежей эффективно улучшит работу и в других учреждениях, где чаще всего возникают очереди граждан, оплачивающих те или иные госуслуги".

По данным пресс-службы администрации Левашинского района, на территории района работают 23 детских дошкольных образовательных учреждения, из которых два - частные.