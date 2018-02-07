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В Карачаево-Черкесии отремонтированы более 7 тыс. линий электропередачи

В стране Северный Кавказ
7 февраля, 17:30 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 7, февраля. /ТАСС

Компания "Карачаево-Черкесскэнерго" направила около 135 млн рублей на реализацию ремонтной программы

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ЧЕРКЕССК, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Карачаево-Черкесскэнерго", филиал Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа, в 2017 году направила на ремонтную программу 135,4 млн рублей, что, в частности, позволило провести капитальный ремонт и техобслуживание более 7 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и повысить энергоснабжение двух курортов республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В течение 2017 года на реализацию мероприятий ремонтной программы при плане 132,6 млн рублей направлено 135,4 млн рублей, проведены ремонт и техническое обслуживание более 7 тыс. км ЛЭП различного класса напряжения и около 1,5 тыс. трансформаторных подстанций. Около 80% объема работ филиал выполнил хозспособом без привлечения подрядных организаций", - говорится в сообщении.

В частности, капитальный ремонт проведен на ЛЭП "Карачаевск-Теберда", "Теберда-Горная" и "Горная-Гоначхир", питающие известные курорты республики "Теберда" и "Домбай".

"За счет проведенных работ существенно повысилась надежность и безопасность энергоснабжения этих курортов. Например, опоры воздушной линии 110 кВ "Горная-Гоначхир" - единственной ЛЭП, питающей курортный поселок "Домбай", - перенесены с железобетонной на металлический свайный фундамент для защиты от паводков", - сказали ТАСС в пресс-службе.

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