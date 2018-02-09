Завод материалов для проведения медицинских операций планируют открыть в Чечне летом

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Завод изделий и материалов для проведения медицинских операций планируют запустить в Чеченской Республике в июле 2018 года. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Ориентировочно в июле нам хотелось бы начать производство. Кроме этого, мы сможем обеспечивать этой (медицинской - прим. ТАСС) продукцией близлежащие страны - Азербайджан, Грузию, Армению и даже Иран", - приводит слова Сулейманова пресс-служба главы и правительства Чечни. Он отметил, что для реализации данного проекта выделены помещения, где уже начали работу технологи.

Инвестором проекта выступает торговая компания Raymed Traiding Group . "Она является официальным дистрибьютором многих производителей медицинских инструментов и высокотехнологичных расходных материалов", - отметили в пресс-службе.

Директор компании Кумар Раджив пояснил, что это будет завод по производству сосудистых стентов (каркас из растягиваемой проволоки или трубка, которые вводят, например, в артерию, для предотвращения сужения), материалов для лабораторных исследований, а также для проведения операций с наименьшим вмешательством в организм.

"Готовая продукция будет проходить несколько этапов проверки. На начальном этапе необходимо обучить 340 человек для работы в две смены", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что к 2019 году в Чечне планируют построить больницу и диагностический центр, на эти цели выделят госсубсидии на 400 млн рублей. На базе Республиканского онкологического центра также будет создан центр ядерной медицины. В нем будет проводиться диагностика методами ядерной медицины, которая поможет обнаружить даже небольшие метастазы при онкологии, а также в лечении целого ряда онкологических заболеваний.