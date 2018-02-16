Около 80 спортсменов участвуют в межрегиональном фестивале ледолазания в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Около 80 спортсменов принимают участие в межрегиональном зимнем фестивале ледолазания, который проходит на замерзших водопадах в местечке Матлас в Хунзахском районе Дагестана, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства по туризму и народным художественным промыслам.

"Межрегиональный зимний фестиваль по ледолазанию на замерзших водопадах Матлас проходит в третий раз близ селения Сиух в Хунзахском районе. Участие в соревнованиях, которые проходят с 14 по 17 февраля, принимают 23 команды по три человека и 10 спортсменов, выступающих отдельно", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в этом году в соревнованиях участвуют экстремалы разного возраста, в том числе команда ветеранов. На фестиваль приехали команды из городов и районов Дагестана, а также из Москвы и Пятигорска.

По словам исполняющей обязанности главы Минтуризма Дагестана Рабият Закавовой, ежегодный мониторинг общественного мнения по вопросам развития туризма в регионе демонстрирует рост популярности экстремальных видов туризма. "Огромное количество сложных скальных стен и мощных водопадов все больше привлекает в Дагестан не только людей, которые занимаются ледолазанием, но и профессиональных альпинистов и скалолазов", - цитирует пресс-служба Закавову.

В первый день соревнований участники прошли дистанцию на скорость. В пятницу проходит этап на сложность - спортсмены должны взобраться на 40-метровый замерзший водопад. Безопасность всех соревнований и необходимое снаряжение обеспечивает Дагестанский поисково-спасательный отряд МЧС России, сообщили в пресс-службе.

"По итогам фестиваля будет разыграно два комплекта наград - в командном и индивидуальном зачете. Лучшая команда определится по сумме результатов каждого из трех ее участников за оба дня соревнований. Призы в индивидуальном зачете получат лучшие из всего числа выступавших ледолазов. Победителей ждут кубки, медали и ценные призы от администрации Хунзахского района", - сообщили в пресс-службе.