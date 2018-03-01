Стоимость 1 кв. метра жилья в селах КБР составит 23,8 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 1 марта. /ТАСС/. Средняя рыночная стоимость жилья в сельской местности Кабардино-Балкарии (КБР) составит 23,8 тыс. руб. за кв. м в 2018 году. Цифры сегодня озвучены на заседании кабмина субъекта.

"Среднюю рыночную стоимость жилья на территории Кабардино-Балкарии в сельской местности мы предлагаем на уровне 23 тыс. 800 руб. за квадратный метр, что не превышает стоимость коммерческого жилья (28 тыс. 381 руб.). В сельской местности стоимость жилья определяется исходя из фактической стоимости строительства или приобретения жилья за предыдущий год (22 тыс. 601 руб.). С учетом уровня инфляции в минувшем году, который был, по данным Минэкономразвития КБР, 4,9%", - сказал первый зампред правительства - министр сельского хозяйства Сергей Говоров, уточнив, что стоимость рассчитывали исходя из используемой для расчета социальной выплаты.

По его словам, на улучшение жилищных условий сельских жителей из федерального бюджета в текущем году будет выделено 22,5 млн руб., из республиканского 1,7 млн руб. Будет построено или приобретено 1,4 тыс. кв. м жилья.