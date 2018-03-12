Глава Ингушетии пообещал построить дома культуры во всех селах региона до конца 2021 года

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Дома культуры должны появиться во всех сельских поселениях Ингушетии до конца 2021 года, заявил ТАСС в понедельник глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Мы в этом году начинаем [строить] еще восемь домов культуры, и продолжение этого проекта будет и в 2019 году. Мы планируем добиваться того, чтобы до конца 2021 года во всех наших сельских поселениях были дома культуры. Это хорошие проекты типовые. Они недорогие, но они позволяют проводить ряд не только культурных мероприятий, но и ряд мероприятий, связанных с общими проблемами села", - сказал Евкуров.

Руководитель республики также отметил, что в домах культуры должны быть кружки по различным направлениям, а также кинотеатр. По его словам, дом культуры должен стать центром притяжения. "То, что там практикуют танцевальные кружки - это хорошо, но нужны и другие кружки, в том числе [кружки] должны быть привязаны к каким-то профессиям. Дети должны уже с детства к чему-то приучаться, чтобы потом выбирать себе профессию", - сказал он.

Евкуров также подчеркнул, что в республике будет проводиться конкурс среди домов культуры. "Я дал поручение, чтобы сделать конкурс требований к домам культуры и критерий оценки деятельности, и ежеквартально это оценка должна быть. Раз в год по итогам этой оценки принимать решения кого поощрять, кого наказывать, вплоть до снятия с должностей", - заявил глава региона.

Кроме строительства восьми домов культуры, по словам Евкурова, в ближайшее время планируется провести капитальный ремонт пяти таких объектов. В этом году также планируется начать строительство центра культурного развития. "Мы хотим [построить] четыре центра культурного развития. В Малгобеке, Карабулаке, Сунже и Назрани", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что два дома культуры общей стоимостью около 50 млн рублей открыли в Малгобексом районе Ингушетии в рамках реализации федеральной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы. В Назрани был открыт первый молодежный культурный центр с кинотеатром и тренажерным комплексом. По данным республиканского министерства культуры, уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в настоящее время составляет 26%, это один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн рублей Ингушетии на строительство домов культуры.