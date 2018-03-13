Первый на Ставрополье государственный агропарк создают в Ипатовском городском округе

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Региональный агропромышленный парк "Ипатовский" создают на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Как сообщила во вторник пресс-служба министерства имущественных отношений Ставрополья, первый государственный агропарк в крае будет расположен на земельном участке площадью более 31 тыс. га, переданном из федеральной собственности в краевую.

"Ипатовский агропарк - первый из 8 государственных агропромышленных парков, которые намечено открыть на Ставрополье. Его создание планируется завершить к середине года. Управлять агропарками будет специализированное государственное предприятие", - привела пресс-служба слова министра имущественных отношений края Алексея Газарова.

Основной упор сделают на переработку. В частности, в агропарке создадут два мясоперерабатывающих комбината с полным циклом производства, несколько предприятий переработки овощей, объемные хранилища для сельхозпродукции. Главной целью создания агропромышленного парка является удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов агропромышленной сферы, улучшение логистики, сервиса, а также развитие предпринимательства в сельской местности, создание новых рабочих мест, стимулирование конкуренции на продовольственном рынке.

По мнению специалистов, Ипатовский городской округ является хорошей площадкой для реализации масштабных инвестиционных проектов в сельскохозяйственной сфере, располагает богатой сырьевой базой, транспортным сообщением, наличием развитой инфраструктуры.