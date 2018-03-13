Власти Ставрополья надеются, что господдержка поможет в развитии молочных ферм

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края надеются на развитие в регионе молочного животноводства за счет рекордной господдержки животноводства в целом - 1,5 млрд рублей в 2018 году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Мы вернули поддержку на приобретение племенного скота, у нас грантовая поддержка, поддержка из краевого бюджета на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм и приобретение оборудования. Это мощнейший инструмент, с помощью которого мы планируем переломить ситуацию с производством. И сегодня мы видим, что бизнес поворачивается к молоку, выгода сегодня есть в молоке", - сказал министр.

Он отметил, что одной из основных целей - поднятие продуктивности молочного стада. Только на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород российской селекции в этом году заложено 120 млн рублей, средств хватит на компенсацию за покупку 1,5-2 тыс. голов.