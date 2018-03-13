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Северная Осетия снизила минимальный порог инвестиций втрое

В стране Северный Кавказ
13 марта, 13:15 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, марта. /ТАСС

По словам главы республики, в течение 10 лет ставка налога на прибыль составит 13,5% вместо прежних 18%

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии снизили минимальный порог инвестиций со 150 до 50 млн рублей, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту.

"Для расширения господдержки инвесторов мы снизили минимальный порог инвестиций со 150 до 50 млн рублей. При этом в течение 10 лет ставка налога на прибыль составит 13,5% вместо прежних 18% . А от налога на имущество предприниматель освобождается полностью", - сказал Битаров.

Кроме того, в республике упростилась система предоставления земельных участков, выдача разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию объекта.

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"Благодаря проводимой правительством республики работе в этом направлении есть первые результаты. В ноябре во Владикавказе открылся гипермаркет "Метро Кэш энд Керри". Объем инвестиций многофункционального торгового комплекса - 1 млрд 350 млн рублей. Реализация масштабного проекта позволила создать 200 новых рабочих мест и получить более 60 млн рублей ежегодных налоговых отчислений", - отметил глава региона.

По такому же принципу в настоящее время ведется работа с другой крупной торговой сетью "Леруа Мерлен", которая специализируется на продаже товаров для строительства. В ближайшие месяцы начнется возведение объекта.

Гарантии бизнесу

Объем выданных бизнесменам Северной Осетии гарантий и поручительств превышает 200 млн рублей, сказал Битаров. "Уже сегодня объем выданных бизнесменам... гарантий и поручительств превышает 200 млн рублей. Благодаря этому они профинансированы почти на 240 млн. И такой возможностью нужно пользоваться", - отметил глава региона.

По его словам, также республике удалось впервые с 2012 года привлечь средства федерального бюджета на увеличение капитализации и финансовых возможностей республиканского Фонда микрофинансирования. Благодаря этому помощь на 83 млн рублей получили 70 малых предприятий.

Несмотря на то, что федеральной программой в 2017 году приостановлена грантовая поддержка, республика сохранила эту форму помощи предпринимателям за счет средств республиканского бюджета. "Гранты будут выделяться в приоритетном порядке - молодым бизнесменам в сфере производства, народно-художественных промыслов и тем, кто хочет работать в горных районах республики", - сказал глава региона.

Развитие горных территорий

Битаров также сказал, что поручил правительству республики разработать программу развития горных территорий.

"Поручаю правительству разработать программу развития горных территорий, включая в себя развитие овцеводства", - сказал он.

По его словам, в республике неэффективно используются горные и высокогорные пастбища и сенокосы, кормовой потенциал которых позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.

Для стимулирования производства в горной местности были снижены ставки арендной платы за 1 гектар горных пастбищ - до 40 рублей. "Мы и дальше будем предоставлять преференции инвесторам, готовым реализовывать свои проекты в горной части республики", - отметил глава.

Кроме того, в республике проводится работа по обеспечению дорогами и энергоносителями горных территорий.

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