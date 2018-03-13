Около 450 млн рублей направят на развитие Моздокского района Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят на развитие Моздокского района в 2018-2019 годах почти 450 млн рублей, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту.

"В ближайшие два года на реализацию социальных и дорожных объектов первостепенной важности в Моздокском районе запланировано почти 450 млн рублей", - сказал Битаров.

Средства выделят в рамках программы социально-экономического развития района, разработанной на 2017-2019 годы.

Моздокский район является отдаленным и одним из самых проблемных в регионе. Он расположен в северной части республики, здесь сконцентрированы воинские части. Это также житница региона, где выращивают ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие сельхозкультуры. В районе проживает более 86, 9 тыс. человек. Во время чеченских кампаний Моздок использовался как опорная база федеральных вооруженных сил.