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Около 450 млн рублей направят на развитие Моздокского района Северной Осетии

В стране Северный Кавказ
13 марта, 14:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, марта. /ТАСС

Средства выделят в рамках программы социально-экономического развития района

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят на развитие Моздокского района в 2018-2019 годах почти 450 млн рублей, сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании парламенту.

"В ближайшие два года на реализацию социальных и дорожных объектов первостепенной важности в Моздокском районе запланировано почти 450 млн рублей", - сказал Битаров.

Средства выделят в рамках программы социально-экономического развития района, разработанной на 2017-2019 годы.

Моздокский район является отдаленным и одним из самых проблемных в регионе. Он расположен в северной части республики, здесь сконцентрированы воинские части. Это также житница региона, где выращивают ячмень, пшеницу, рапс, подсолнечник и другие сельхозкультуры. В районе проживает более 86, 9 тыс. человек. Во время чеченских кампаний Моздок использовался как опорная база федеральных вооруженных сил.

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