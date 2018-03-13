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В Грозном откроют новую больницу скорой медицинской помощи в 2019 году

В стране Северный Кавказ
13 марта, 16:01 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, марта. /ТАСС

В регионе планируется также дооснащение Республиканской клинической больницы имени Эпендиева

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ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Новая больница скорой медицинской помощи, которая строится в Грозном за счет средств федерального бюджета, откроется в 2019 году, сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов.

"Мы защитили программу, в рамках которой в 2019 году завершится строительство первой городской больницы. Надеемся, что в конце следующего года больница скорой медицинской помощи дальше будет находиться там. Врачи будут лечить пациентов в современных должных условиях", - отметил он.

По словам главы ведомства, в 2018 году в регионе при поддержке федерального центра планируется также дооснащение Республиканской клинической больницы им. Ш. Ш. Эпендиева, перинатального центра и детских больниц.

Действующая республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им У. И. Ханбиева имеет опыт работы более 58 лет. В медучреждении срочная круглосуточная помощь оказывается населению на догоспитальном этапе и в условиях стационара.

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