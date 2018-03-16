Минприроды: специалисты начали учет зубров в Кавказском заповеднике

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 130 зубров обнаружили в Кавказском заповеднике во время первого этапа авиаучета вида, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"На хребте Скирда группы зафиксировано 72 зубра особей неподалеку от перевала Трю (высота около 2,3 тыс. метров над уровнем моря). На Бурьянистом хребте удалось заметить одно небольшое стадо из 12 особей. На Солонцовом хребте и горным массиве Бамбак замечено три группы общей численностью 50 особей. Всего учтено 134 зубра", - говорится в сообщении.

Осмотренный участок - только один из нескольких, где расположены зимние альпийские пастбища. В дальнейшем учет зубров продолжится и на других территориях. Общая численность вида в заповеднике станет известна осенью, когда специалисты обработают собранную информацию.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после истребления из-за уничтожения мест обитания этих животных и неограниченной охоты на них. В России программа по восстановлению популяции зубров реализуется с 1950-х годов.