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Аграрии Чечни планируют засеять в 2018 году более 100 тыс. га земли

В стране Северный Кавказ
28 марта, 13:15 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, марта. /ТАСС

Правительство региона выделило более 104 млн рублей на закупку семян

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ГРОЗНЫЙ, 28 марта. /ТАСС/. Аграрии Чеченской Республики завершили пахотные работы на территории более 100 тыс. га и приступили к севу яровых культур, сообщил журналистам директор департамента растениеводства и механизации министерства сельского хозяйства Чечни Мохмад Шамурзаев.

"Вспахано 107 тыс. га площадей, то есть вся запланированная территория. Приступили к севу яровых культур, засеяно более 13 тыс. га. Работа могла быть более результативной, если бы благоприятствовали погодные условия", - отметил Шамурзаев.

По его словам, в целях успешного проведения весенне-полевых работ 2018 года во всех сельскохозяйственных предприятиях заблаговременно определили потребность в материально-технических ресурсах. На закупку семян правительство региона выделило более 104 млн рублей.

"Проведена закупка минеральных удобрений. Они в первую очередь направляются на поддержку сельхозпроизводителей элитных семян зерновых культур, а также на поддержку производителей сахарной свеклы. Несмотря на затянувшуюся непогоду, сев будет проведен в агротехнические сроки", - отметил Шамурзаев.

В 2017 году в Чечне собрали рекордный урожай, общий валовой сбор составил около 424 тыс. тонн зерновых культур.

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