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В Геленджике создали центр культуры народов Дагестана

В стране Северный Кавказ
2 апреля, 15:56 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, апреля. /ТАСС

В центре планируют проводить концерты, благотворительные акции и экскурсии для школьников

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КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Центр культуры народов Дагестана открылся на Черноморском побережье Кавказа, все желающие смогут попробовать блюда национальных кухонь региона, а также почитать книги на языках народов республики и научиться исполнять кавказские танцы, сообщил ТАСС руководитель центра Ильдар Абакаров.

"Главная цель - воспитание молодежи... Многие из тех молодых людей и детей, чьи предки родом из Дагестана, родились уже здесь, в Геленджике, а у нас у каждого народа есть свои обычаи и традиции... И чтобы они не забывались, чтобы люди общались между собой, мы открыли центр", - рассказал Абакаров.

По его словам, в центре представят книги на языках народов Дагестана, в частности на аварском и даргинском. Из Краснодара пригласили хореографа, который будет ставить национальные танцы. Также организаторы планируют проводить концерты, благотворительные акции и экскурсии для школьников и участвовать в городских мероприятиях.

Кроме того, при центре создали дагестанскую кухню, где можно попробовать известные в Дагестане и за его пределами блюда - хинкал, чуду, курзе и халву.

По словам Абакарова, он надеется в дальнейшем найти преподавателей национальных языков, чтобы открыть при центре языковые курсы. "К сожалению, не все дети [из дагестанских семей в Геленджике] говорят на национальных языках, и родители их уже тоже общаются на русском языке. В перспективе у нас есть желание, чтобы преподавать хотя бы два-три языка для наиболее многочисленных народов - например, аварцев или даргинцев", - пояснил он.

Собеседник добавил, что сейчас актив дагестанской общины Геленджика составляет около 300-400 человек. Как сообщили ТАСС в представительстве Республики Дагестан в Краснодарском крае, более года назад на Кубани создали краевую организацию "Центр культуры народов Дагестана "Единство".

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