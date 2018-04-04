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В Черкесске в Год благоустройства заложат новую аллею из хвойных и лиственных деревьев

В стране Северный Кавказ
4 апреля, 14:06 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 4, апреля. /ТАСС

Посадка деревьев состоится 6 апреля

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ЧЕРКЕССК, 4 апреля. /ТАСС/. Более 100 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев будет высажено в Покровском парке Черкесска в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, которым в Карачаево-Черкесии объявлен 2018 год, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Посадка деревьев состоится 6 апреля. Акция инициирована депутатами гордумы Черкесска. Ожидается участие представителей общественных организаций, мэрии республиканского центра, депутатов, волонтеров и горожан", - сказали в пресс-службе.

Новая аллея, где посадят саженцы липы, дуба, березы и хвойных пород деревьев, будет заложена в Покровском парке рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2018 году в Черкесске по итогам голосования по проектам благоустройства, которые будут реализованы в рамках программы формирования комфортной городской среды, построят современный спортивный городок. Зона для активного отдыха и занятий спортом будет обустроена в западной части города в районе гимназии № 18. Здесь, в частности, будет предусмотрено поле для регби, волейбольная площадка, площадки для мини-футбола и стритбола, а также установят уличные тренажеры, оборудуют беговые дорожки, площадку для сдачи нормативов ГТО.

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