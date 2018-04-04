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В Чечне в рамках проекта "Подари лес другу" высадили около 7 тыс. саженцев клена и ясеня

В стране Северный Кавказ
4 апреля, 15:12 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, апреля. /ТАСС

Всего планируется в рамках проекта закупить 39 тыс. саженцев

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ГРОЗНЫЙ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 7 тыс. саженцев клена и ясеня высадили в Гудермесском лесничестве Чечни в рамках экологического проекта "Подари лес другу". Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Дени Боршигов.

"Сегодня провели посадку около 7 тыс. саженцев клена и ясеня на 10 гектарах в Гудермесском лесничестве. Средства на закупку саженцев в ведущих лесопитомниках России были собраны клиентами Почта банка по всей России в рамках экологического проекта "Подари лес другу", участники которого за три года помогли восстановить более 2 млн деревьев в 30 заповедниках и национальных парках России. Посадка 7 тыс. саженцев стала первым из череды мероприятий, которые планируется организовать нашим министерством совместно с Почта банком, - отметил собеседник агентства.

По его словам, всего планируется в рамках проекта закупить 39 тыс. саженцев. "Оставшиеся саженцы будут высажены в дальнейшем на территории лесничества", - добавил Боршигов.

Проект "Подари лес другу" реализуется Почта банком совместно с сервисом по дистанционной посадке деревьев "Маракуйя" с 2014 года. Его цель - восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России.

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