В Черкесске в Год благоустройства посадили более 200 деревьев

ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Более 200 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев высадили в Покровском парке столицы Карачаево-Черкесии в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий. Акция, инициированная депутатами гордумы, прошла при поддержке мэра Черкесска Руслана Тамбиева, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"Задача каждого из нас - беречь и приумножать красоту места, в котором мы живем. Все жители Черкесска должны делать так, чтобы любимый город с каждым годом становился лучше, зеленее, комфортнее для жизни… Главное, заботиться о его благоустройстве не только для себя, но и для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова Тамбиева.

Участники экологической акции - сотрудники мэрии, представители общественных организаций, духовенства, волонтеры и горожане - высадили в парке рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы саженцы березы клена, ясеня, березы, рябины, сосны обыкновенной и сумахи.

Настоятель храма, протоиерей Александр Нартов отметил, "что в святой для всех православных верующих день - Страстную пятницу - можно и нужно совершать добрые дела", к которым священнослужитель отнес и посадку деревьев.