Более 6 тыс. детей отдохнут в летних лагерях Дагестана в первую смену

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. школьников отдохнут в детских лагерях Дагестана в первую смену летнего оздоровительного сезона, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В текущем году в первую смену, которая продлится 21 день, в летних оздоровительных лагерях отдохнут более 6 тыс. дагестанских школьников. Заезд их начался с 6 июня. Школьников сопровождают педагоги из числа специально подготовленных учителей школ и медработники", - сказал представитель министерства.

По его словам, дагестанские школьники в первую смену отдохнут в детских лагерях Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Каякентского и Карабудахкентского районов республики.

"Во всех лагерях для детей запланирована большая культурно-развлекательная программа с различными интеллектуальными и спортивными играми, конкурсами, а также викторины, музыкальные вечера, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми и другие развлечения", - добавил собеседник агентства.

По данным минобрнауки Дагестана, этим летом в 20 оздоровительных лагерях республики всего отдохнут более 13 тыс. школьников. Еще около 300 детей смогут отдохнуть за пределами республики - в учреждениях Кабардино-Балкарии. Кроме того, в летний период будут работать 68 пришкольных лагерей дневного пребывания на территории 10 муниципалитетов Дагестана.