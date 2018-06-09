"Почта России" выпустила конверт с изображением памятника Величаевским молодогвардейцам

ПЯТИГОРСК, 9 июня. /ТАСС/. "Почта России" выпустила почтовый конверт с изображением памятника Величаевским молодогвардейцам, павшим в борьбе с фашистскими оккупантами в 1942 году, сообщает в субботу пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"Событие приурочено к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков. В ближайшее время 100 тыс. конвертов поступят в продажу во всех почтовых отделениях края", - сообщили в пресс-службе.

Памятные конверты выпущены УФПС Ставропольского края - филиалом ФГУП "Почта России" Макрорегион Северный Кавказ при поддержке губернатора Ставрополья, правительства края и министерства культуры региона.

Города и села Ставрополья находились в фашистской оккупации с августа 1942 года до начала 1943 года. В это время на территории края действовало 47 партизанских отрядов, в числе которых была подпольная комсомольская организация села Величаевского во главе с Александром Скоковым, в которую входило 14 человек. Величаевцы писали и распространяли антифашистские листовки, сообщали и передавали партизанам и советским войскам данные о передвижениях врагов, минировали дороги. Пользуясь сведениями, полученными от подпольщиков, партизаны осенью 1942 года разгромили немецкие гарнизоны в селах Величаевском и Урожайном Левокумского района.

Однако позднее молодые подпольщики были схвачены по доносу и расстреляны 6-7 декабря 1942 года.

25 сентября 1963 года на территории школы села Величаевского на средства, собранные молодежью Ставрополья, открыли мемориал героям-комсомольцам. 8 мая 1965 года Александру Скокову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза Погибший тогда же Петр Базалеев был награжден орденом Отечественной воины II степени, еще семерых подпольщиков наградили посмертно медалями "За отвагу".