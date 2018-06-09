Более 570 млн рублей получили семейные фермы на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 9 июня. /ТАСС/. Ставропольские семейные фермы получили господдержку в размере 571 млн рублей, сообщает в субботу пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

"Подведены итоги конкурсного отбора крестьянско-фермерских хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. В торжественной обстановке сертификаты на 571 млн рублей вручены 40 сельским предпринимателям Ставрополья", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр Владимир Ситников, власти края делают упор на развитие малых форм хозяйствования на селе, благодаря чему сегодня существует "беспрецедентный масштаб финансирования этого направления за всю историю отрасли на Ставрополье", а "малые формы хозяйствования показывают хорошую динамику экономического развития". В текущем году также предусмотрена поддержка начинающих фермеров и сельхозкооперативов. "Суммы эти составляют 122 млн и 124 млн рублей соответственно, итоги конкурсов будут подведены в течение июня", - отметил Ситников, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, объем государственной поддержки малых форм хозяйствования за последние шесть лет составил 1,7 млрд рублей.

С 2012 года производство молока в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличилось на 45%, говядины - на 44%, баранины - на 12%. Доля поголовья молочного скота, приобретенного фермерами-грантополучателями, к 2018 году составила 35% или 7,6 тыс. голов от общего поголовья в фермерских хозяйствах. Это позволило вдвое увеличить производство молока: с 21 тыс. тонн в 2012 году до 42 тыс. тонн в 2017 году.

"Кроме того, с помощью мер господдержки за этот период было создано более 800 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.