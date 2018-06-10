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В Ингушетии учредили новый республиканский праздник - День реки Сунжа

В стране Северный Кавказ
10 июня, 17:48 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, июня. /ТАСС

Праздник призван привлечь внимание жителей республики к сохранению благоприятной экологической среды в регионе

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МАГАС, 10 июня. /ТАСС/. День реки Сунжа - новый республиканский праздник под таким названием учредили в Ингушетии. Он будет отмечаться ежегодно 23 августа и призван привлечь внимание жителей к сохранению природных объектов реки, а также пропагандирует бережное отношение к окружающей среде, сообщает пресс-служба комитета по экологии и природным ресурсам республики.

"Ежегодное празднование Дня Сунжи будет для жителей хорошим стимулом для участия в проведении общественных работ по ликвидации источников загрязнения и сохранению благоприятной экологической среды в регионе в целом. Каждый должен внести свой посильный добровольный вклад в улучшение общей экологической ситуации на водных объектах республики", - говорится в сообщении.

В регионе за последние годы проводились масштабные работы по очищению рек, субботники, а также надзорные мероприятия по ликвидации источников загрязнения водных объектов. Однако несмотря на это сохраняется экологическая угроза загрязнения Сунжи и ее берегов со стороны недобросовестных жителей города и представителей некоторых организаций и предприятий.

Река Сунжа - самый крупный водный объект Ингушетии, расстояние от устья до места водопользования составляет порядка 185 км. Общая протяженность реки - 278 км, 66,5 из них протекает по территории региона.

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