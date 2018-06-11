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Около 180 многодетных семей из КЧР получили с начала года бесплатные земельные участки

В стране Северный Кавказ
11 июня, 11:04 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, июня. /ТАСС

Большинство семей захотели получить участки под жилищное строительство

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ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Карачаево-Черкесии за пять месяцев 2018 года получили 176 многодетных семей республики, воспитывающие троих и более детей. Всего за период реализации проекта участки выделены более 1,7 тыс. семей, сообщили ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений КЧР.

"На 1 июня 2018 года в органы местного самоуправления Карачаево-Черкесии поступило 346 заявлений, выдано 176 земельных участков общей площадью 13,6 га", - сказали в ведомстве.

С начала этого года большинство семей - 171 изъявили желание получить участки под жилищное строительство, а под личное подсобное хозяйство (ЛПХ) выделено пять участков.

"Земельные участки в регионе предоставляются также под ведение садоводства, дачное строительство и огородничество, но в основном многодетные семьи республики подают заявки на участки под жилищное строительство и ЛПХ", - отметил собеседник агентства. По его словам, "всего в период действия закона многодетным семьям КЧР предоставлено 1785 земельных участков общей площадью более 199 га, исполнение закона - 46,2%".

Республиканский закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, приняли в 2012 году. Он распространяется на тех граждан, у которых третий и последующие дети родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, со дня вступления в силу соответствующего федерального закона.

В декабре 2017 года депутаты регионального парламента внесли изменения в этот закон, согласно которым теперь семьи с тремя и более детьми смогут получить участки в других муниципалитетах республики в случае отсутствия такой возможности по месту жительства.

"Соответствующих заявлений от граждан пока не поступало", - отметили в министерстве.

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