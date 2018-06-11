Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Национальной библиотеке Ингушетии появилась аудиокнига Важи Пшавела на ингушском языке

В стране Северный Кавказ
11 июня, 18:31 UTC+3 МАГАС МАГАС 11, июня. /ТАСС

На ингушский язык поэму "Гость и хозяин" перевел журналист, литератор Аслан Кодзоев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 11 июня. /ТАСС/. Аудиодиски с записью радиоспектакля на ингушском языке поэмы "Гость и хозяин" грузинского классика Важи Пшавела появились в фонде Национальной библиотеки им. Дж. Яндиева в Ингушетии. Записи подарил библиотеке ингушский журналист, литератор и автор перевода Аслан Кодзоев, сообщила ТАСС замдиректора библиотеки Лида Мальсагова.

"Сам радиоспектакль близок ингушскому народу, поскольку обычаи, описанные в поэме Важа Пшавелы, присущи и ингушам. Перевод Аслана Кодзоева, очень полный и красивый, и музыкальное сопровождение полностью погружают слушателя в события, описанные в поэме. Любой желающий теперь может послушать спектакль в нашем музее, озвучивали его сам автор перевода и народная артистка республики Любовь Барахоева", - сказала Мальсагова.

По ее словам, совместные проекты с народами страны и мира, укрепляют межнациональные и культурные отношения.

"Идея перевода спектакля на ингушский язык принадлежит грузинской стороне, он поставлен грузинским режиссером Зурабом Канделаки, при участии историка-ингушеведа и документалиста Марьям Бежиташвили. В будущем мы планируем устроить встречу читателей библиотеки и поклонников творчества писателя Важи Пшавела с автором перевода", - добавила Мальсагова.

Такой межнациональный проект не единственный в фонде библиотеки. Мальсагова напомнила, что произведение ингушского классика Идриса Базоркина "Из тьмы веков" переведено на чеченский, осетинский, грузинский и еще 15 языков народов России и мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
5
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости