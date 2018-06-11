Северная Осетия за пять месяцев ввела почти на 21% больше жилья, чем годом ранее

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Более 79 тыс. кв. м жилья сдано в эксплуатацию в Северной Осетии в январе - мае текущего года, что на 20,9% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя республики.

"За пять месяцев этого года ввели 79 тыс. 472 квадратных метра нового жилья. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В январе - мае прошлого года было введено 65 тыс. 723 квадратных метра", - говорится в сообщении.

По данным минстроя, индивидуальными застройщиками введено 15 934 кв. м, что также превышает показатели прошлого года, в котором когда ввели 12 339 кв. м.