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Современный Дом культуры открыли в одном из сел Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
11 июня, 21:44 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, июня. /ТАСС

В нем созданы все условия для маломобильных групп населения, имеется зрительный зал на 300 мест, в здании также будет располагаться сельская библиотека

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ЧЕРКЕССК, 11 июня. /ТАСС/. Дом культуры с залом на 300 мест открылся в селе Терезе Карачаево-Черкесии, где не было такого объекта последние 30 лет, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства КЧР.

Терезе - один из крупных населенных пунктов Малокарачаевского района республики, основанный в 1921 году.

"Очень символично, что в канун Дня России, мы открываем такой прекрасный Дворец культуры. Символично потому, что именно от таких событий зависит удобство и комфорт жизни наших граждан, их отношение к своей малой Родине и своему Отечеству. И еще символично, что Дом культуры мы открываем в священный месяц Рамадан", - сказал на церемонии открытия глава КЧР Рашид Темрезов.

Он отметил, что в этом году продолжатся работы по водоснабжению села Терезе, а в 2019 году начнется реконструкция районного Дома культуры в селе Учкекен.

"В прошлом году мы построили и отремонтировали 12 таких домов культуры по всей республики. В этом году откроется еще восемь. Такие объекты создают возможности для творческой самореализации, духовного обогащения жителей, условия для межнационального и межкультурного обмена", - добавил Темрезов.

В новом Доме культуры созданы все условия для маломобильных групп населения, имеется зрительный зал на 300 посадочных мест с современным световым и звуковым оборудованием. Там также будет располагаться сельская библиотека.

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