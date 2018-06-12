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Около 20 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня России в Грозном

В стране Северный Кавказ
12 июня, 15:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, июня. /ТАСС

В Чечне по случаю праздника проходят народные гулянья, выставки и встречи со школьниками

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ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек приняли участие в праздничном митинге, посвященном Дню России в Грозном. В ходе торжественного мероприятия на центральной площади города 10 чеченских школьников получили паспорта, передает корреспондент ТАСС.

"Этот праздник объединяет истинных патриотов Отечества, всех, кто уважает ее славную историю, гордится тем, что является частью этой великой державы. Россия прошла великий путь от разрухи до становления великого государства, которое уверенно смотрит в завтрашний день, имеет свою независимую внешнюю и внутреннюю политику. Пока мы едины, нам не страшны никакие внешние угрозы и давление", - сказал спикер регионального парламента Магомед Даудов.

После митинга на площади начался концерт творческих коллективов малых народов республики и звезд чеченской эстрады. "Пришли сюда вместе с друзьями, потому что мы патриоты своей страны. Здесь чувствуешь единство и сплоченность не только нашей республики, но и России", - сказал участник акции Бауди Хакимов.

Народные гулянья, выставки и встречи со школьниками по случаю Дня России проходят по всей республике.

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