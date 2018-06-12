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Группа из Северной Осетии представит в Москве перформанс по мотивам народных песен

В стране Северный Кавказ
12 июня, 18:12 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июня. /ТАСС

Мероприятие пройдет 15 июня на площадке театра "Центр драматургии и режиссуры"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Творческая группа из Северной Осетии представит 15 июня в Москве перформанс Alolai по мотивам осетинских народных песен. Об этом сообщила журналистам режиссер перформанса - Карина Бесолти.

"15 июня на площадке театра "Центр драматургии и режиссуры" состоится премьера мультидисциплинарного перформанса, созданного в коллаборации музыкантов, художницы, sound-artist и кураторской группы. Зрители перформанса Alolai услышат переосмысленные музыкантами и вокалисткой народные осетинские песни, известные произведения фанк и соул музыки, авторские произведения", - сказала она.

Название и основной рефрен перформанса - alolai - слово, не имеющее перевода, напев колыбельной на осетинском языке, которым мать убаюкивает своего ребенка. Идея перформанса выросла из композиции alolai, созданной вокалисткой Фати Бесолти и саунд-артистом Олегом Макаровым на стихи осетинского поэта Коста Хетагурова.

В перформансе задействуют весь холл театра благодаря пространственной инсталляции reconstruct художницы Лики Гомиашвили, видео и саунд-арту. Проект организован при участии и поддержке продюсерской компании KAFA, Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.

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